Erba, preleva al bancomat: 81enne minacciato e rapinato di 500 euro

Aveva appena prelevato 500 euro dallo sportello bancomat di Banca Intesa, in via XXV Aprile a Erba. Ma con quei soldi, ieri alle 8.30, ha fatto solo pochi metri, senza nemmeno riuscire a raggiungere l’auto lasciata in quello stesso parcheggio. Il pensionato di 81 anni di Alserio è stato avvicinato da uno sconosciuto, con il volto parzialmente coperto da un cappuccio, che lo ha minacciato puntandogli contro un oggetto appuntito, come lo ha definito nella denuncia. Il rapinatore è così riuscito a ottenere il contante e a dileguarsi a piedi nelle vie limitrofe.

Nessuno si è accorto di quanto accaduto, nonostante la posizione centralissima del parcheggio dove è avvenuta la rapina, antistante la banca, con un costante via vai di persone. Il pensionato ha fornito ai militari tutti i dettagli. Ora i militari acquisiranno le immagini delle telecamere di sicurezza della zona, sia pubbliche sia della banca.