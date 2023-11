Erba, precipita per 80 metri in un canalone vicino alla Baita Patrizi: morto un 42enne

Albavilla (Como), 18 novembre 2023 - È morto in seguito ai traumi riportati dopo essere caduto in un dirupo per un’ottantina di metri un 42enne, lungo il sentiero che dall’Alpe del Viceré porta alla Baita Patrizi. L’allarme è scattato attorno alle 1.30 di notte, sui sentieri impervi delle montagne sopra Erba sono saliti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino con i tecnici del Soccorso Alpino. Quando l’uomo precipitato nel canalone è stato raggiunto dal personale medico, con l’aiuto dell’elisoccorso, non si è potuto che constatare il suo decesso in seguito ai traumi riportati.

Le operazioni di recupero della salma dell’escursionista hanno impegnato le squadre di soccorso fino all’alba. La barella con la salma è stata issata lungo il bosco che ricopriva il ripido pendio e poi portata lungo il sentiero fino alla strada.