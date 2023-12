Erba, incendio in una casa: anziana trovata priva di sensi

Erba, 15 dicembre 2023 – Una donna di 84 anni è stata trovata priva di sensi in casa, a causa dell’incendio scoppiato questa sera nella sua abitazione a Erba, in via Belgioioso. Quando i vigili del fuoco sono arrivati in posto, la pensionata aveva avuto un mancamento, dal quale si è subito ripresa: non appena i soccorritori l’hanno estratta dall’abitazione, ha reagito, scongiurando gravi conseguenze.

La donna è stata trasportata all’ospedale in elisoccorso in codice giallo, in condizioni non preoccupanti nonostante l’allarme iniziale. L’incendio è stato causato accidentalmente, e avrebbe fortemente danneggiato la casa, al momento inagibile. La sorella, che viveva nella stessa abitazione, ha trovato momentaneamente alloggio da conoscenti, in attesa di valutare le condizioni di vivibilità dell’appartamento.