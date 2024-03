Erba, droga e soldi dello spaccio sull'auto a noleggio: arrestato 41enne

Erba (Como), 30 marzo 2024 – Droga e soldi dello spaccio sull'auto a noleggio. Per questo gli agenti della Mobile di Como hanno arrestato un marocchino di 41 anni.

I poliziotti lo hanno intercettato a Erba, in una delle zone dove si spaccia di più: continuava a fermarsi, ripartire, fermarsi, chiaro indizio che stava spacciando oppure rifornendo di droga eventuali suoi cavallini. Era al volante di un'auto a noleggio. Dopo averlo pedinato a lungo a distanza lo hanno fermato con il pretesto di un normale posto di controllo stradale. A bordo aveva 11 dosi di cocaina, hashish e 2.300 euro in contanti. Il 41enne ha un permesso di soggiorno spagnolo. E' stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.