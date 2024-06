Ennesima aggressione a bottigliate in centro: cinque feriti lievi

Non c’è pace nel centro di Cantù. Dopo l’aggressione a coltellate di un paio di settimane fa in piazza Garibaldi, che ha portato ad alcuni arresti e numerosi Daspo urbani, un’altro regolamento di conti all’arma bianca è andato in scena la notte scorsa. Anche in questo caso l’aggressione è scattata per “futili motivi“, un incontro ravvicinato in pieno centro tra un uomo, già noto alle forze dell’ordine, e la sua ex che dopo aver respinto le sue avance si è allontanata con un amico. Il quarantenne, alterato dai fumi dell’alcol, anziché andarsene a dormire ha chiamato altri tre amici, di età compresa tra i 25 e i 40 anni, e ha inseguito la coppia in via Ariberto. La coppia ha fatto appena in tempo a entrare in un locale per chiedere aiuto, ma l’ex e gli amici si sono fatti avanti in maniera minacciosa, brandendo anche dei cocci di bottiglia. Nella zuffa è stato colpito anche il dipendente di un bar, colpevole solo di aver cercato di ricondurre i litiganti alla ragione. Alla fine sono finiti al Pronto soccorso in cinque, tutti feriti in maniera lieve. Sull’episodio indagano i carabinieri.