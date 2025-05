Energia green e trasformazioni. Sfide dell’edilizia

Un programma fittissimo di incontri, convegni e approfondimenti tecnici dedicati al vasto mondo dell’edilizia, protagonista fino a domenica di Meci, la fiera settoriale di Lariofiere. Momenti rivolti anche a progettisti, architetti e ingegneri, con il riconoscimento dei crediti formativi previsti dai rispettivi Ordini, con seminari che spaziano in ogni direzione: energie rinnovabili, trasformazione urbana, andamento del mercato immobiliare e normative. Oggi alle 10,30 è prevista la presentazione del progetto "Beautiful Route" e del Seminario "Cura dei luoghi e bellezza rigenerativa", Etica ed estetica del paesaggio: "Mulini e l’Ecofrazione di Baggero". Alle 11,45 un focus su "Demografia di impresa e lavoro", con dati e statistiche rispetto al trend del lavoro nelle imprese delle province di Como e Lecco. Sabato dalle 10,30 alle 12 ancora un momento dedicato a un esempio virtuoso di recupero e di riqualificazione del territorio: "Dalla Valle dei Mulini all’Area Oltolina, un percorso industrioso". Diversi anche i momenti dedicati all’impiego del legno in edilizia e alla sua conoscenza, legati dalla qualificazione Forlener: sabato alle 10 "Dalla foresta al cantiere, viaggio di un tronco", a cura della Federazione Regionale Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia, mentre alle 11 "Tutto merita una seconda possibilità L’economia circolare del legno dalla foresta alla produzione di energia". Ogni giorno, 9 alle 19 allo stand Anfus, "L’esperto risponde: sportello informativo per i cittadini e per gli operatori del settore". Inoltre "Invest in Lake Como" è il titolo che indica la presentazione di progetti innovativi per la riqualificazione, il ripristino e la conversione di edifici di alto valore storico, culturale e architettonico nell’area Lariana e in Brianza. Pa.Pi.