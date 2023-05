Educazione finanziaria? Sul metaverso

La Banca Popolare di Sondrio, guidata da Mario Alberto Pedranzini (foto), esplora il metaverso. È incominciato mercoledì e terminerà martedì 23 maggio il BPS Metabanking Week, il primo evento di Banca Popolare di Sondrio ambientato nel metaverso. Tramite avatar, gratuitamente e senza alcun obbligo di registrazione, gli utenti potranno esplorare via web o app un ambiente digitale per vivere un’esperienza immersiva unica nel suo genere. E questo avverrà nel metaverso di The Nemesis, piattaforma di intrattenimento che offre innovative attività di realtà virtuale. Accedendo a www.popso.itmetabankingweek si diventa protagonisti di un "nuovo modo di vivere la banca", come recita il claim dell’iniziativa: sarà, infatti, possibile fruire di contenuti legati all’educazione finanziaria, ma anche conoscere più da vicino il Gruppo BPS sia per i prodotti che i servizi bancari offerti che per le iniziative culturali e ricreative che con "Nonsolobanca" propone ai propri clienti e alla comunità. Consapevole delle emergenti esigenze della propria clientela, Banca Popolare di Sondrio sta evolvendo il suo modo di far banca verso un modello di filiale sempre più avanzato e costruito per soddisfare le nuove richieste di fruizione digitale, mirando a un’interazione multicanale che consenta di relazionarsi con un approccio phygital, in linea con quanto previsto dal Piano industriale 2022-2025 "Next Step". In oltre 150 anni di storia, il gruppo di Banca Popolare di Sondrio ha fatto dell’innovazione uno dei suoi princìpi cardine. F.D’E.