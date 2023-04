Edilizia al limite Il 95% delle imprese rinuncia a commesse per troppo lavoro

Anche grazie al Superbonus 110% gode di ottima salute la filiera lombarda delle costruzioni che ieri mattina si è data appuntamento a Lariofiere per partecipare a Saie Lab, il salone territoriale legato alla Fiera delle Costruzioni in programma l’ottobre prossimo a Bari, nella Nuova Fiera del Levante.

La Lombardia è di gran lunga la prima regione in Italia per concentrazione di aziende del settore grazie alle oltre 130mila imprese attive a fine 2022, seguita al secondo posto dal Lazio, che ne conta meno di 73 mila. La sola Lombardia ospita, quindi, il 17% di tutta la filiera edile nazionale. In più, sempre a fine 2022, il comparto edile rappresentava il 16% del tessuto produttivo regionale. L’evento, organizzato da Senaf in collaborazione con Camera di Commercio Como Lecco, ANCE Como, ANCE Lecco, CNA Lario Brianza, Confartigianato Como, Confartigianato Lecco è stato dedicato in particolare alle prospettive dell’edilizia industriale con un approfondimento sull’evoluzione e la riqualificazione delle pavimentazioni industriali, sulla ristrutturazione degli edifici industriali esistenti e l’efficientamento energetico dei capannoni.

In base a una ricerca presentata nel corso della mattinata il 97% delle imprese edili lombarde si dichiara soddisfatto del proprio portafoglio ordini, il numero di aziende che negli ultimi dodici mesi hanno dovuto rinunciare a dei lavori per eccesso di richieste ha superato il 95%. Per 7 aziende su 10 l’ultimo quadrimestre ha segnato un aumento del fatturato e il 63% si aspetta di chiudere il 2023 con un’ulteriore crescita. Buoni anche i dati sull’occupazione, il 39% ha già assunto nuovi lavoratori negli ultimi quattro mesi.

Roberto Canali