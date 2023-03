Due giorni fa vittima una donna

Solo l’altro ieri, venerdì, un altro incidente in montagna ha avuto un epilogo fatale. Gabriella Barbieri, ristoratrice cinquantatreenne originaria di Darfo (ma residente a Monasterolo del Castello, in provincia di Bergamo, dove si era sposata) è precipitata a sua volta in un canalone sotto gli occhi del marito. La coppia pare stesse scendendo dalla vetta del Pizzo Redrota, alpi Orobie, in alta Val Seriana, verso il rifugio Brunone. A quota 2.400 la donna ha perso l’equilibrio - non si esclude si sia sentita male - ed è scivolata a valle per circa settanta metri. Troppo gravi le ferite riportate durante la caduta. Recuperata e caricata in elicottero, Barbieri è morta appena arrivata in ospedale.

Sotto choc il marito che ha assistito alla scena e ha allertato subito i soccorritori nel tentativo di salvare la moglie che purtroppo nella caduta ha rimediato una serie di ferite fatali.