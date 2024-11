Dramma nell’ex Gasfire. Operaio schiacciato. È in gravissime condizioni

Lavorava su un carrello elevatore, quando è rimasto schiacciato tra la pedana su cui era appoggiato, e il soffitto del capannone. L’infortunio avvenuto ieri mattina alle 10 all’interno dell’ex Gasfire, ha ridotto in fin di vita un operaio di 41 anni, Elton Dema, residente ad Azzano San Paolo, nella Bergamasca. Quando i soccorritori sono arrivati, lo hanno trovato in arresto cardiocircolatorio, e hanno iniziato manovre di rianimazione proseguite anche durante il trasporto verso l’ospedale San Gerardo di Monza, dove l’uomo è arrivato poco prima di mezzogiorno, in condizioni drammatiche. È stato ricoverato in Neurorianimazione, con prognosi riservata. Sul luogo dell’infortunio sono intervenuti carabinieri di Erba e personale di Ats Insubria, settore tutela del lavoro, che fin da subito hanno cercato di capire come fosse avvenuto l’incidente, per ricostruire una dinamica non chiara e immediatamente intuibile. Dipendente di una impresa di Bergamo che si occupa di ristrutturazioni industriali, Dema ieri mattina era su un carrello elevatore che, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato manovrato da un collega. Stavano svolgendo lavori di riqualificazione all’interno dell’area industriale dismessa di via Fiume 8. Cosa abbia causato l’infortunio è in corso di accertamento: l’uomo improvvisamente è finito contro il soffitto della struttura, rimanendo schiacciato tra il carrello su cui si trovava e il pannello della copertura. Le richieste di soccorsi sono state immediate, e l’ambulanza, con l’automedica, sono arrivate in posto atre minuti dopo le 10. Il medico ha subito iniziato le manovre di rianimazione, per mantenere in vita l’operaio e impedire che il quadro clinico peggiorasse ulteriormente. Poi il trasporto verso l’ospedale di Monza, in condizioni stabilizzate ma sempre molto fragili. I carabinieri hanno identificato le persone presenti e ascoltato le prime testimonianze, assieme al personale tecnico di Ats.

Il grave incidente è avvenuto all’interno dell’area dell’ex Gasfire di Erba, nel pieno centro città. Erano in corso i lavori di messa in sicurezza di parte del vecchio edificio dove si producevano i piani cottura ormai degradato da tempo. Il Comune aveva chiesto alla proprietà di rimuovere le parti pericolanti che ogni tanto finiscono anche su via Fiume creando una situazione di pericolo. Paola Pioppi