Il dottor Branca va in pensione, Buscate perde il “suo” medico di famiglia: “Dovrebbero fargli un monumento”

Buscate (Milano), 30 giugno 2024 – “Migliaia di cittadini a Buscate dovrebbero fare un monumento al dottor Branca. A 68 anni va in pensione dopo una meritoria e onorata carriera di medico tra i malati e per i malati. Sono centinaia gli episodi di assoluta dedizione dimostrata dal dottor Branca di giorno e di notte. La sua proverbiale pazienza e capacità di ascolto lascerà un vuoto difficilmente colmabile per coloro che saranno chiamati a sostituirlo. Resterà per sempre il medico che ha tenuto fede a testa alta al suo giuramento di Ippocrate".

Firmato da Mauro Balossi, è questo uno dei tanti commenti alla notizia che il dottor Massimo Branca, nella giornata di venerdì, ha concluso la sua lunga carriera di medico di base. Branca rappresenta l’immagine di quei medici “di una volta“, che non smettevano mai di rispondere alle richieste dei loro mutuati, anche nei cosiddetti prefestivi, quando praticamente un medico di base oggi non si trova nemmeno a pagamento.

Il suo ambulatorio in piazza Baracca era sempre aperto. Non c’era bisogno di prenotazioni telefoniche per potersi recare da lui. E lui un parere competente era sempre pronto a fornirlo ai suoi pazienti. Tranne durante il periodo del Giro d’Italia. Branca, specialista in medicina dello sport, è difatti il veterano dei medici al seguito della carovana rosa, con un centro radiologico mobile per gestire le fratture sul momento. Sulla moto con il sole e la pioggia oppure in auto: il suo è un volto noto tra tutti gli appassionati di ciclismo che seguono le corse su strada o in televisione.

“Ecco - dice il medico ora in pensione - questo incarico non smetterò di mantenerlo. Da domani mi dedicherò solo alle corse". Branca aveva servito il suo paese anche come amministratore comunale per anni, al fianco del sindaco Luciano Calloni, pure lui stimatissimo medico a Vanzaghello, e per diversi anni come medico sociale della società calcistica A.C. Legnano.

Per i pazienti che da domani non potranno più recarsi per una visita dal dottor Branca, l’Asst ha attivato un ambulatorio temporaneo in piazza della Filanda, ad accesso libero, riservato solo agli utenti senza medico di base residenti a Buscate e nei comuni dell’Ambito di Cuggiono, vale a dire Arconate, Bernate, Cuggiono e Inveruno. L’ambulatorio è aperto tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) per complessive dieci ore settimanali. Rimane comunque attivo il servizio di continuità assistenziale nello stesso ambulatorio di piazza della Filanda, aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 24, mentre il sabato, la domenica e i festivi dalle 9 alle 24.