Doppio omaggio a Visconti e Alain Delon

Il Cinema Astra omaggia Alain Delon e Luchino Visconti con una doppia proiezione della versione restaurata di "Rocco e i suoi fratelli", per rivivere sul grande schermo un classico intramontabile. Lunedì 30 settembre un evento speciale animerà lo storico cinema monosala comasco: la doppia proiezione di "Rocco e i suoi fratelli" di Visconti, appena restaurato in occasione del 120° anniversario della Titanus, la casa di produzione che finanziò coraggiosamente, nel 1960, l’ambizioso progetto dell’autore milanese, uno dei più influenti e importanti cineasti del Novecento, acuto narratore dei cambiamenti storici e sociali del nostro Paese. Uno spettacolo pomeridiano alle 15.00, e uno serale alle 20.15, organizzati in collaborazione con l’associazione Costruiamo Como e Cultura Identità, accoglieranno il pubblico con l’intenzione di omaggiare, assieme all’indimenticato regista, il divo francese Alain Delon, recentemente scomparso.

Un attore che fu celebre per la sua bellezza, ma che seppe dare spessore a personaggi divenuti iconici nella storia del cinema: dall’opportunista principe Tancredi ne "Il Gattopardo" al malinconico professore di liceo ne "La prima notte di quiete", passando per il metodico sicario dallo sguardo di ghiaccio in "Frank Costello faccia d’angelo". "Rocco e i suoi fratelli", attraverso la saga familiare dei Parondi, racconta un’Italia lacerata dall’emigrazione da Sud a Nord, a dispetto del "miracolo economico". Paola Pioppi