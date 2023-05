Dopo la fuga da film sulla Regina torna in carcere: violati gli obbligi imposti dal giudice

Grandola e Uniti (Como), 24 maggio 2023 I – A inizio marzo, dopo la convalida dell’arresto, Simone Ariganello, 48 anni di Grandola era stato rimesso in libertà con obbligo di firma.

A direttissimo era finito al termine di un inseguimento con i carabinieri sulla statale Regina, scatenato dal furto di due auto, rubate in sequenza a Porlezza. Una volta bloccato a Tremezzina, aveva anche ferito un carabiniere, spintonandolo.

Ma in queste settimane l’uomo ha più volte violato gli obblighi imposti da giudice, e in una occasione si è anche presentato in caserma a Menaggio alla guida di una moto rubata.

Martedì sera è stato portato in carcere, in aggravamento della misura cautelare, come chiesto dai carabinieri di Menaggio. Intanto, il suo processo per l’inseguimento proseguirà a giugno.