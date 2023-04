Inseguimento da film Paura e delirio sulla Statale Regina

Ha tentato di entrare nella caserma dei carabinieri di Porlezza scavalcando il cancello, per una sedicente denuncia. Poi è fuggito impossessandosi della Daihatsu di una donna che stava facendo la spesa poco distante. Simone Ariganello, 48 anni di Grandola, ieri mattina tra le 10 e mezzogiorno, ha scatenato il panico sulla statale Regina tra Porlezza e Tremezzina dove è stato fermato, alla guida di una seconda auto che aveva rubato poco dopo, una Opel Astra. Nel frattempo, per bloccarlo, erano stati allertati i carabinieri e le pattuglie di ogni stazione della zona per localizzarlo e bloccarlo, in qualunque direzione si fosse diretto. È stato fermato all’altezza di una stazione di servizio, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, e denunciato per il furto delle auto. Oggi sarà processato per direttissima a Como.