Como, 15 settembre 2020 - Una folla silenziosa si è radunata questa sera, a Como, per ricordare don Roberto Malgesini, in occasione del rosario recitato in Cattedrale dal vescovo, Monsignor Oscar Cantoni. Dentro la basilica sono potute entrare solo 300 persone per via delle restrizioni Covid, ma all'esterno, in piazza del Duomo, si sono radunate silenziosamente alcune centinaia di persone. Molti con una candela in mano, in attesa dell'inizio della recita della preghiera mariana.

L'omicidio

Il sacerdote è stato ucciso a coltellate, questa mattina alle 7 in piazza San Rocco. 51 anni, valtellinese, il prete degli ultimi, come era conosciuto in città (Chi era don Roberto). Il sacerdote è stato colpito con una serie di fendenti, tra cui una letale al collo, e lasciato a terra in fin di vita non lontano dalla chiesa. E' morto prima dell’arrivo dei soccorritori. A sferrare le coltellate un 53enne tunisino, senzatetto, che si è poi costituito​.

Il precedente di don Beretta

La città di Como nel gennaio del 1999 aveva vissuto un fatto tragicamente simile: a Ponte Chiasso venne ucciso a coltellate il parroco don Renzo Beretta, da un immigrato al quale aveva dato accoglienza. "E ancora una volta la nostra gente è chiamata a farsi carico della sofferenza e del dolore - ha ricordato il primo cittadino comasco Mario Landriscina -. Dolore tanto più atroce quanto più rapportato all'amore che muoveva Don Roberto. Siamo quindi orfani, oggi come allora, di una presenza discreta, ma sostanziale, che tanto bene ha fatto a davvero tante persone". Proclamato il cittadino in città nel giorno delle esequie.