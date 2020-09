Como, 15 settembre 2020 - Aggressione mortale questa mattina in piazza San Rocco, accanto alla chiesa: un sacerdote di 51 anni, don Roberto Malgesini, è stato colpito con una serie di fendenti e lasciato a terra in fin di vita. L’omicidio è avvenuto poco dopo le 7: la vittima è morta prima dell’arrivo dei soccorritori. Il medico del 118, arrivato sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Don Malgesini, valtellinese, era conosciuto in città per il suo impegno a favore degli migranti, era il prete degli ultimi.

A sferrare le coltellate mortali sarebbe stato un cittadino straniero che si è poi costituito ai carabinieri​. Poco distante dal luogo dell'aggressione gli uomini della scientifica hanno ritrovato un coltello sporco di sangue. Il movente del gesto è ancora sconosciuto. Le indagini sono affidate alla squadra Mobile della polizia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Como. A vaglio tutti gli elementi utili, tra cui eventuali riprese delle telecamere sull'area.

Don Malgesini non aveva una parrocchia, ma la sua pastorale era quella dell'assistenza ai bisognosi. Portava la colazione ai senzatetto e ai migranti e assisteva tutte le situazioni di marginalità. Viveva nella parrocchia di San Rocco, a pochi passi dal punto dove questa mattina è stato accoltellato. Sul luogo

dell'omicidio è arrivato anche il vescovo Oscar Cantoni. Il quartiere di san Rocco, all'ingresso della convalle di Como, con molte case vecchie, da tempo è abitato principalmente da immigrati.