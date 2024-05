Domenica di violenza a Rovato e Montichiari. Rissa finisce a coltellate, paura al luna park

Domenica di violenza a Rovato e a Montichiari. Nel pomeriggio del giorno di festa, in via Spalto Don Minzoni a Rovato, nei pressi dell’oratorio San Giovanni Bosco due giovani di origini marocchine sono stati coinvolti in una feroce lite, durante cui uno di loro, un uomo di 35 anni, è stato ferito alla mano da un fendente di arma da tagli. Fortunatamente le lesioni non sono gravi e la vittima è stata assistita sul posto dai volontari dell’ambulanza di Bornato, senza necessità di ricovero ospedaliero. Entrambi i giovani sono stati identificati e l’aggressore è già stato denunciato. A Montichiari, invece, sabato sera è andata in scena un’altra rissa molto violenta fra ragazzini. I giovanissimi, molti dei quali ancora minorenni, si sono radunati al luna park organizzando l’incontro attraverso i social network. Tra i feriti si conta un ragazzo, trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Montichiari a causa di una frattura scomposta del setto nasale.