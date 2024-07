Fraedrich Tim annegato nel lago di Como, il corpo del turista tedesco recuperato a 203 metri di profondità

Gravedona ed Uniti, 25 luglio 2024 – E’ stato individuato e recuperato a 203 metri di profondità il corpo di Fraedrich Tim, il turista tedesco di 51 anni, annegato due giorni fa nelle acque del Lario tra Gravedona ed Uniti e Dongo.

L’operazione è stata condotta dal Rov dei vigili del fuoco, il Remotely Operated Vehicle, un veicolo sottomarino pilotato da una postazione remota, utilizzato per ricerche in acque con caratteristiche tali da non essere compatibili con l’impiego di un sommozzatore. L’uomo era adagiato nel tratto tra Dongo e Piona.

L’incidente era avvenuto mentre il turista era in barca con la famiglia, e si era gettato per soccorrere il figlio di 12 anni che stava facendo il bagno e aveva avuto un momento di difficoltà. Ma subito si era inabissato, senza più riemergere.