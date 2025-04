Allarme giovani, social media e violenza: il discorso del questore di Como

Como, 10 aprile 2025 – Comportamenti devianti giovanili, uso distorto dei social media che incrementano la tendenza a non denunciare, “o a farlo solo su piattaforme virtuali anziché rivolgersi direttamente alle forze dell'ordine, rischiando di creare un senso di isolamento e impotenza”, e il crescente “ricorso alla violenza, agita o minacciata, come strumento unico di risoluzione dei conflitti”.

Sono i temi principali toccati dal questore di Como Marco Calì, questa mattina durante le celebrazioni del 173° anniversario di fondazione della Polizia di Stato, che si sono svolte all’interno del Teatro Sociale di Como. La cerimonia, come ogni anno, è stata anche occasione per assegnare i premi ai poliziotti che si sono particolarmente distinti. La promozione per merito straordinario è stata concessa all’Ispettore Superiore Fernando Capobianco, e al Vice Ispettore Alessio Sinibaldi. Encomio solenne agli Assistenti Capo Fabio Borzillo e Fabrizio Pasqualetti. Lode all’Ispettore Leonardo Labadessa, al Vice Sovrintendente Alberto Scusato e all’Assistente Capo Stefano Mola. Tutti impegnati nell’indagine Hocus Pocus che si era conclusa con l’esecuzione di 30 misure cautelari, con accuse di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti, usura, estorsione aggravata dal metodo mafioso, indebita percezione di erogazioni pubbliche e riciclaggio.

Promozione per merito straordinario anche all’Agente Alessia Russo, ed encomio all’Assistente Capo Sabato Aliperta, per il salvataggio di una donna che minacciava il suicidio gettandosi nel vuoto. Encomio solenne al Commissario Capo Matteo La Porta, dirigente della Squadra Mobile, al Commissario Capo Chiara Nocera, dirigente della Squadra Volante, al Vice Ispettore Francesco Fiore, agli Assistenti Capo Stefano Mola e Fabio Borzillo, e agli agenti Dario Sciacca ed Emanuele Ruocci, per l’arresto di due ladri che stavano rubando in serie in appartamenti a Como, rincorrendoli mentre si arrampicavano sulle grondaie. Encomio solenne al Vice Questore Aggiunto in quiescenza Antonino D’Angelo, all’Assistente Capo Mirko Alberini, encomio all’Agente Scelto Fabrizio Leo, per aver sventato il suicidio di un uomo. Encomio all’Assistente Capo Guido Salvetti e all’Agente Fabio Robbiani, per un sequestro di droga durante un controllo casuale.

Infine, encomio al Commissario Capo Matteo La Porta, al Sostituto Commissario Luigi Gentile, lode al Vice Ispettore Salvatore Prisciano e all’Assistente Capo Massimo Milesi, per lo sgombero di un rave party illegale. Encomio all’Assistente Capo Matteo Bono e all’Agente Scelto Roberto Gaglione, per l’arresto di un truffatore che aveva raggirato un anziano.