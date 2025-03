Digitale, ecco come specializzarsi

Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2025 di Donne in Digitale, il programma di formazione gratuita dedicato alle donne che lavorano e fanno impresa con l’obiettivo di rafforzare le loro competenze digitali organizzato dalla Camera di Commercio di Como - Lecco. Il primo percorso partirà il 13 marzo e si concluderà a fine mese, il secondo dal 27 marzo al 16 aprile. Il percorso formativo sarà in modalità webinar (20 ore di lezioni e prove pratiche). Le iscrizioni sono aperte, i corsi sono riservati a imprenditrici e aspiranti, libere professioniste autonome, dipendenti del privato, donne in ruoli di leadership, professioniste del terzo settore, presidenti e componenti dei Comitati per l’imprenditoria femminile. Il corso insegnerà a portare l’azienda online, impostare le strategie di vendita, creare contenuti digitali con l’intelligenza artificiale. Ro.Can.