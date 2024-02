Derby del Lario. Il Como arriva col problema del gol

Un pareggio agrodolce per il Como, contro il Parma. C’è la soddisfazione di aver giocato al livello della capolista con il sostegno di un grande pubblico, ma c’è il rammarico di vedersi sfilare il secondo posto dal Venezia. C’è poco però da compiacersi perché domani sera si è già in campo nel super derby contro il Lecco. I biglietti del settore riservato ai tifosi del Como sono esauriti da tempo. È un Como molto offensivo, che però si fa infilare in contropiede: è successo a Palermo e contro il Parma. Probabilmente Osian Roberts (nella foto) cambierà qualcosa, perché nonostante il gran possesso palla gli azzurri sono andati poco alla conclusione. La soluzione alla spagnola, di tre trequartisti, con una punta, con Cutrone fermo ai box da un mese, sta portando pochi gol. Roberts per giocare con due punte dovrà sacrificare uno fra Da Cunha, Verdi e Strefezza. "Stiamo provando a risolvere il problema dei gol – dice l’allenatore comasco – con il Parma abbiamo provato Fumagalli, nelle partite precedenti Nsame, tenendo conto che Gabrielloni ha fatto un ottimo lavoro. Ho una rosa molto ampia che mi permette molte soluzioni. Sono contento della reazione della squadra, subire un gol dopo tre minuti e poi fare la partita non è facile. La distanza con il Parma rimane inalterata". Enrico Levrini