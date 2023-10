Derby con Fratelli d’Italia. La Lega al confronto

Si prepara al derby con Fratelli d’Italia in vista delle prossime elezioni europee, l’appuntamento più atteso della politica italiana nel corso del 2024, la Lega della provincia di Como che lo scorso fine settimana si è riunita a Camerlata, per i propri stati generali che sono stati anche l’occasione per un confronto tra gli amministratori del Carroccio impegnati nei diversi Comuni della provincia. Un’assemblea molto partecipata anche perché la squadra della Lega conta ben 166 tra sindaci e consiglieri nei 151 Comuni della provincia. "La nostra squadra è cresciuta e oggi contiamo 166 uomini e donne tesserati che ci rappresentano nella maggior parte dei Comuni della provincia - ha spiega il segretario provinciale Laura Santin - La Lega cresce perché ha a cuore il territorio come dimostra il larghissimo consenso che ha ottenuto Alessandro Fermi nelle ultime elezioni regionali". Alla giornata ha partecipato anche l’assessore regionale all’Università e la Ricerca, insieme al Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni e la consigliera regionale Gigliola Spelzini.