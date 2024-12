Deraglia un Tilo in Canton Ticino: ritardi e treni soppressi anche nel Comasco

Como, 20 dicembre 2024 - Ennesima giornata no per i pendolari, ma questa volta la colpa non è dell'Italia bensì della Svizzera dove, poco dopo mezzogiorno, è deragliato un treno Tilo. Il convoglio è finito fuori dai binari nel territorio di Sigirino, nel comune di Monteceneri a nord di Lugano, danneggiando anche la linea. Secondo le prime informazioni l'incidente è avvenuto mentre il convoglio era oggetto di manutenzione da parte del personale della ferrovia, durante i controlli il Tilo si sarebbe messo in movimento da solo, senza nessun macchinista a bordo.

A questo punto i tecnici sono intervenuti per evitare un incidente ferroviario ben più grave e hanno deviato il treno su un binario apposito e l'hanno fatto deragliare. Nonostante le precauzioni il treno senza controllo si è fermato a pochi metri dal fiume Vedeggio, in cui ha rischiato di inabissarsi. I danni sono ancora in fase di quantificazione, ma sono molto ingenti.

La linea S90 tra Rivera-Bironico e Mezzovico è stata interrotta e fino alle 18 le Ferrovie Svizzere di solito puntualissime hanno dovuto barcamenarsi tra ritardi e soppressioni, con la necessità di istituire servizi con bus sostitutivi per consentire il transito dei passeggeri. La Polizia cantonale ha aperto un'inchiesta per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire le responsabilità.