Denaro sequestrato a due venditori di kebab debitori dell’Erario

Il denaro che stavano trasportando era al di sotto della soglia di 10mila euro consentita a chi varca il confine: circa 9.950 euro a testa. Ma i nominativi dei due uomini di nazionalità turca fermati dalla Guardia di finanza di Ponte Chiasso, residenti in provincia di Milano e diretti in Svizzera, sono risultati gravati da un ingente debito verso l’erario italiano per imposte non pagate, pari rispettivamente a oltre 680mila euro per il primo e oltre 250mila euro per il secondo. Ritenendo che fosse in corso il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, dopo aver sentito il magistrato di turno, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo di tutto il denaro trovato dei due uomini, piccoli imprenditori attivi nel settore kebab.