Davide Alogna e Miran Vaupotic. Viaggio attraverso il mondo

Una straordinaria serata musicale con Davide Alogna, violino solista, con l’orchestra I Musici della Scala, sotto la bacchetta del croato Miran Vaupotic. Un viaggio musicale unico che guiderà il pubblico attraverso le strade delle città del mondo dal 1700 ai giorni nostri quella in programma mercoledì 19 febbraio alle 20.30 al Teatro Sociale di Como. Un viaggio in musica che partirà dall’energia barocca di Vivaldi per passare al lirismo viennese di Schubert, le suggestioni nordiche di Grieg, le melodie spagnole di Albéniz e Granados, l’innovazione brasiliana di Nepomuceno, il virtuosismo francese di Saint-Saëns, l’audacia greca di Skalkottas, la spiritualità di Pärt, l’energia balcanica di Bregovic e la passione argentina di Piazzolla. Fondato nel 2023, I Musici del Teatro alla Scala è un nuovo collettivo di musicisti eccezionalmente talentuosi che si esibiscono sul prestigioso palcoscenico del Teatro alla Scala di Milano: ispirandosi all’illustre storia e tradizione de La Scala, hanno dedicato la loro vita alla ricerca dell’eccellenza nella musica classica. I biglietti sono disponibili in prevendita al costo di 20 euro e si possono prenotare anche online sul sito del teatro.