Dalla lite alle coltellate. Denunciato l’aggressore

ORSENIGO (Como)

Il primo fendente lo ha raggiunto al costato sinistro, il secondo lo ha solo ferito a un pollice perché lui, un cinquantaduenne di Montorfano, ha avuto un’immediata reazione di difesa che ha scongiurato il peggio. L’aggressione, che nel giro di poche ore ha portato all’identificazione e alla denuncia dell’aggressore, è avvenuta giovedì sera poco prima delle 19 in un parcheggio di Orsenigo, in via Montello, una traversa della Provinciale. Qui si sono incontrati i due, il ferito e l’uomo ritenuto il suo accoltellatore, un cinquantenne di Alzate Brianza già noto, che pare si conoscessero: al termine di una lite avvenuta per motivi banali, nella quale sarebbero anche venuti alle mani, uno dei due avrebbe estratto il coltello. Questa è la ricostruzione a cui sono giunti, al momento, i carabinieri della Compagnai di Cantù, intervenuti assieme al 118 per soccorrere l’accoltellato. L’uscita in codice verde si è aggravata quando il medico ha riscontrato il taglio nel fianco, cercando di fermare subito la perdita di sangue per consentire il trasporto in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove l’uomo è stato suturato e ricoverato. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Nel frattempo i carabinieri hanno raccolto una prima versione di quanto accaduto, e iniziato a cercare l’aggressore, che nel frattempo era scappato. Al termine degli accertamenti sulla sua identità, lo hanno raggiunto durante la notte presso nella sua abitazione di Alzate Brianza, dove hanno proceduto a una perquisizione. Raccogliendo così elementi sufficienti a procedere con la denuncia, per lesioni personali aggravate e porto di coltello in luogo pubblico.

Paola Pioppi