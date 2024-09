Da amico a killer, Luca De Bonis compare davanti al giudice

Processo con rito abbreviato a gennaio per Luca De Bonis, il trentacinquenne di Appiano Gentile, comparso ieri mattina davanti al Gup di Como Walter Lietti per rispondere dell’omicidio dell’amico Manuel Millefanti, 43 anni, ucciso con una coltellata al cuore la notte del 22 gennaio scorso, all’interno della sua casa di via Marconi a Oltrona. Nel processo si sono costituite parte civile la madre, la sorella e la figlia minorenne della vittima, assistite dall’avvocato Annalisa Abate, che ha anche prodotto una lettera scritta dalla madre di Millefanti, acquisita agli atti. Per contro la difesa dell’imputato, avvocato Fabrizio Natalizi, ha chiesto una perizia farmacologica, legata all’assunzione di Rivotril da parte del De Bonis, sostanza che, abbinata all’alcol, produrrebbe condotte violente con effetti psicotici. Il giudice ha acquisito la documentazione senza concedere la nomina del consulente. L’aggressione, rimasta senza un reale movente, era avvenuta nel cuore della notte, al culmine di una serata in cui entrambi avevano consumato alcol e stupefacenti. Pa.Pi.