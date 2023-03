Cura dei sentieri Ci pensa il Cai

Un programma sontuoso per il Cai. La sezione furvasca del Club alpino italiano è una delle più attive tra quelle presenti in provincia di Sondrio e non solo e anche per l’estate e l’autunno 2023 ha allestito un programma di iniziative molto fitto. Il via sarà il 28 maggio con la gita escursionistica coi ragazzi del corso di arrampicata.

Il 10 giugno ci sarà la giornata dedicata alla sistemazione dei sentieri della Valfurva, mentre dal 16 al 18 giugno (con prenotazione entro il 5 maggio) il Cai organizza una gita nella valle di Pesio (Cuneo), mentre domenica 25 giugno è programmata una visita in val Venosta nella gola dei mille gradini – alta via di Merano. Il 2 luglio nella sede del Cai Valfurva si terrà una serata introduttiva all’alpinismo e alla sicurezza sul ghiacciaio. Dopo la gita al monte Tresero del 16 luglio e quella al Monte Masuccio da Schiazzera, il 1 agosto è in programma la suggestiva escursione al Chiaro di Luna al rifugio Berni con escursione al Passo dei camosci. Il 15 agosto gita ai Laghi di Confinale di S. Caterina e il 27 agosto al monte Breva di Livigno. A settembre i tre momenti clou: l’escursione sulle Dolomiti in Val di Zoldo e al Monte Civetta, la Stravalfurva e il Trekking del Gargano (con prenotazione entro il 30 aprile). F.D’E.