Cucciago (Como), 25 marzo 2020 - A bordo del mezzo di trasporto per dializzati (un veicolo simile ad un’ambulanza) di proprietà di una società che ha la sede operativa e a Meda, era andato a casa della fidanzata trascorrendovi l’intera mattinata. I residenti preoccupati hanno chiamato i carabinieri i quali sono prontamente intervenuti per sincerarsi della situazione. Giunti nei pressi del veicolo, hanno trovato all’interno dello stesso un uomo in uniforme da soccorritore unitamente in compagnia della fidanzata. I due, un uomo residente a Milano (P.M., classe 1979) e una donna a Cucciago (S.R., classe 1987), sono stati denunciati per inosservanza di un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo”. All'uomo è stato contestato inoltre il reato di peculato.

