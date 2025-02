Como, vaga tra i locali ubriaco e disturba i clienti. Poi insulta e spintona gli agenti, denunciato

Como, 3 febbraio 2025 – Durante i controlli del territorio che si sono svolti la scorsa notte, la polizia di Como, ha denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta un ucraino di 38 anni residente a Como, e multato per guida in stato di ebbrezza alcolica, un dominicano di 36 anni residente a Lora. Inoltre sono stati allontanati due soggetti ubriachi, prima che facessero danni.

Il trentottenne ucraino è stato notato mentre vagava tra i locali tra via Tommaso Grossi e viale Lecco, disturbando i clienti. Anche nei confronti degli agenti, ha tenuto una condotta violenta e oltraggiosa, con di spintoni e insulti: sufficienti a portarlo in Questura e denunciarlo per resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta.

Qualche ora dopo, una volante transitando in zona Porta Torre ha notato la guida a zig-zag di una Renault che è stata fermata e controllata degli occupanti. Alla guida, in evidente stato di ebbrezza, c’era il dominicano, risultato avere un tasso alcolemico pari a 2,5 grammi per litro. Ulteriori accertamenti hanno riguardato l’auto in uso all’uomo, che aveva un fermo amministrativo e non poteva essere utilizzata. Sanzionato dalla stradale quindi per la guida in stato di ebbrezza e per aver utilizzato l’auto.