Contro lo spreco. Borracce in classe per 1700 bambini

Non imparano solo sui banchi di scuola gli alunni delle scuole primarie di Cantù ai quali in questi giorni è stata regalata una borraccia per insegnare loro che l’acqua è un bene prezioso che non va sprecato. L’iniziativa, gratuita per le famiglie, è stata promossa dal Comune di Cantù e Camst con l’obiettivo di contrastare la cultura dello spreco, incentivare comportamenti consapevoli e promuovere abitudini alimentari sane e sostenibili fin dai primi anni di scuola. A beneficiarne oltre 1.700 bambini e i loro insegnanti.

"Lo sguardo è già rivolto ai prossimi mesi, che vedranno l’avvio di importanti interventi strutturali nei refettori delle scuole primarie Munari, Degano, Bachelet e a Fecchio - spiega l’assessore all’Istruzione, Natalia Cattini - L’obiettivo è duplice: da un lato, migliorare l’esperienza quotidiana dei bambini, garantendo più posti a sedere, ambienti più ordinati e tempi di attesa più brevi, dall’altro, rafforzare l’impegno per un servizio sempre più efficiente".