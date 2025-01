Contrabbando di oltre 500 sigari cubani dalla Svizzera: fermato nel retro valico di Uggiate

Uggiate con Ronago (Como), 16 gennaio 2025 – Raffinate scatole di legno, al cui interno c’erano 576 sigari cubani di contrabbando.

Sono stati scoperti nei giorni scorsi dai finanzieri del Gruppo Ponte Chiasso, che durante un servizio di retro valico hanno sottoposto a controllo, una Bmw in transito a Uggiate con Ronago, di rientro dalla Svizzera. alla guida dell’auto c’era un uomo di origine cinese residente a Solbiate Olona, con al seguito la documentazione fiscale da cui è emerso che i sigari erano stati acquistati poche ore prima oltreconfine, per un importo di circa 13 franchi.

Ma i militari hanno voluto approfondire quanto effettivamente acquistato, trovando i sigari - molti di più rispetto a quanto compariva sullo scontrino - nascosti in parte all’interno un anonimo sacchetto shopper riposto nel portabagagli dell’auto, e in parte nel soprabito, in modo da renderne difficoltosa l’individuazione. I finanzieri hanno quindi proceduto al sequestro amministrativo dei prodotti con l’ipotesi di contrabbando, per aver superato ampiamente la prevista franchigia pari a 50 sigari per viaggiatore, e mettendoli a disposizione dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli per le successive contestazioni.