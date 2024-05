Conti Silea a gonfie vele . Utile a sette milioni di euro. Parco solare all’orizzonte

La monnezza vale milioni di euro in provincia di Lecco. Ammonta a più di 63 milioni di euro il valore della produzione registrato nel 2023 da Silea, la società pubblica con sede a Valmadrera per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nel Lecchese e in alcuni paesi del Comasco.

La cifra supera i 71 milioni di euro considerando anche i conti della controllata Seruso di Verderio, dove vengono trattati i rifiuti riciclabili. "Il bilancio 2023, approvato all’unanimità dagli 87 soci dall’assemblea dei Comuni Soci, conferma che Silea è una società solida e matura, e al contempo estremamente dinamica, pronta ad affrontare un significativo percorso evolutivo e di espansione - commenta la presidente del Cda, Francesca Rota -. I risultati economici si affiancano agli investimenti energetici e alle performance ambientali". L’utile netto è stato di quasi 7 milioni. I rifiuti urbani raccolti sono stati 161mila tonnellate. La raccolta differenziata ha superato il 78%, la differenziazione delle materie plastiche e dei metalli è cresciuta dell’8%, mentre la spazzatura indifferenziata è diminuita del 4%. Il business principale della Spa provinciale dell’immondizia è quello dei servizi di trattamento dei rifiuti, che rappresenta il 36% degli affari, mentre i servizi di igiene urbana ammontano al 30% dei conti, l’economia circolare al 20% e la vendita di energia elettrica prodotta dall’incenerimento della spazzatura al 10%. "La quota derivate dalla produzione di energia è destinata a crescere già nel 2024 con l’avvio a regime del digestore anaerobico e la produzione di biometano che arriverà ad oltre 2,7 milioni di metri cubi annui", annuncia il dg di Silea, Pietro Antonio D’Alema. In prospettiva inoltre si ipotizza un parco solare in una cava dismessa sul Cornizzolo. Daniele De Salvo