Como, prometteva interessi fino al 35% ma era una truffa. Arrestato 32enne

Como, 14 novembre 2023 - Nei giorni scorsi è stato arrestato in Canton Ticino un 32enne cittadino italiano residente nel Luganese sospettato di aver commesso una serie di reati finanziari. Attraverso un portale Internet con dominio svizzero che rimandava a una società anonima con uffici nel Luganese e sede legale trasferita in pochi mesi dal Canton Zugo al Canton Grigioni e successivamente in Ticino, il 32enne avrebbe in particolare raccolto da una moltitudine di persone ingenti somme di denaro. Questo, promettendo quale compenso di presunte attività di compravendita di strumenti finanziari, interessi esorbitanti che si situano tra il 14 e il 35%.

Sulla base delle prime risultanze d'inchiesta, contrariamente alle promesse, i valori patrimoniali via via ottenuti sarebbero in realtà serviti a finanziare uno stile di vita costoso o a remunerare gli interessi di precedenti creditori.

Le principali ipotesi di reato sono quelle di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro. La misura restrittiva della libertà nei confronti del 32enne è già stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). Nel contesto delle verifiche e delle perquisizioni, è stata sequestrata diversa documentazione che sarà ora oggetto di ulteriori approfondimenti.