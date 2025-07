Como, Città creativa Unesco ma anche della Scienza, nel nome di Alessandro Volta

Como, 7 luglio 2025 – Il Comune di Como e la Camera di Commercio di Como-Lecco rafforzano la collaborazione istituzionale attraverso due protocolli d'intesa, con l'obiettivo di valorizzare in maniera integrata il patrimonio culturale e le eccellenze produttive del territorio lariano.

Como città creativa Unesco

Il primo accordo, siglato a marzo, spiegano, “consolida il sostegno congiunto al progetto Como Città Creativa Unesco e definisce una strategia condivisa per potenziare le relazioni internazionali, la creatività e l'artigianato d'eccellenza, valorizzando il ruolo di Como all’interno del circuito”. Il secondo protocollo è di durata triennale, e si concentra sulla “valorizzazione dell'identità culturale di Como”. L'accordo, come spiegano da Camera di Commercio e Comune, “intende promuovere la conoscenza del patrimonio locale e delle sue figure di spicco, come lo scienziato Alessandro Volta, in previsione del bicentenario della morte, nel 2027”. Leggi anche: Il paesaggio che ispirò Leonardo da Vinci: 6 cose da vedere lungo la Forra dell'Adda (a piedi o in bicicletta)

Città della scienza e della cultura

La Pinacoteca di Como

In particolare l'obiettivo è quello di posizionare Como e il suo territorio come una "Città della scienza e della cultura", migliorando il brand della destinazione e promuovendo l'intera offerta turistico-culturale anche a livello internazionale. Attraverso i Musei Civici, il Comune di Como si impegna quindi a sviluppare un ricco programma di mostre, attività educative e iniziative di intrattenimento rivolte a cittadini e visitatori, mettendo a disposizione competenze e risorse per la valorizzazione del patrimonio culturale. Da parte sua, la Camera di Commercio sosterrà il piano culturale con un contributo annuale di 25mila euro, promuovendolo tramite i propri canali e condividendo dati e analisi sul sistema produttivo culturale e creativo locale. È inoltre auspicato il coinvolgimento di soggetti privati, per qualificare e integrare l'offerta turistico-culturale.