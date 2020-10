Como, 19 ottobre 2020 - Oltre un milione di euro per cofinanziare 9 progetti che prevedono interventi e opere di completamento, ammodernamento e incremento riconducibili al patrimonio demaniale della navigazione interna turistica e di linea del lago di Como.



"Regione Lombardia conferma così i propri investimenti a beneficio del nostro territorio, cercando di potenziare e migliorare i servizi e la capacità attrattiva delle sponde lariane - spiega il presidente del Consiglio Regionale, Alessandro Fermi - Questi interventi si rendono infatti necessari e indispensabili per sostenere il comparto turistico comasco, messo a dura prova dall’emergenza Covid, ma risorsa fondamentale e imprescindibile per la sostenibilità e il rilancio della nostra economia locale. In un momento come questo gli investimenti pubblici devono essere al centro delle politiche per la crescita e lo sviluppo dei territori”.



Il lago di Como beneficerà di 800mila euro che serviranno a finanziare sei progetti compresa la riqualificazione del pontile della Navigazione Lago a Cernobbio e il rifacimento di quello di Torno, al quale sono stati destinati 445mila euro. Altri 260mila sono stati destinati al Ceresio, in particolare 200mila euro serviranno alla messa in sicurezza percorso ciclopedonale tra Porto Letizia le la frazione di Cima a Porlezza.