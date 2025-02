Como-Napoli, raffica di Daspo

Biglietti falsi e scambi di identità per entrare allo stadio. Durante la partita Como-Napoli di domenica, la polizia ha intercettato a Lazzago 160 tifosi napoletani privi di biglietto, che sono stati trattenuti per tutta la durata dell’incontro. Inoltre durante i controlli sono stati individuati tifosi che hanno presentato ai tornelli tagliandi falsificati o hanno tentato l’accesso all’impianto sportivo in modo illecito. In particolare, nel settore Tribuna, sono stati intercettati due avellinesi di 44 anni e una 17enne comasca, che hanno provato a passare da un solo tornello, utilizzando l’unico biglietto valido. Stessa condotta di un napoletano di 36 anni, mentre due comaschi di 16 e 18 anni hanno invece tentato di accedere muniti di un abbonamento intestato a una diversa persona: sono stati denunciati e raggiunti da un Daspo per un anno. Infine un napoletano di 27 anni e due sudcoreani di 23 e 40 anni, sono stati trovati in possesso di biglietti falsi e denunciati. Anche per loro Daspo di un anno.