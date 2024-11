Como, la Milano-Meda a pagamento: “Gallina dalle uova d’oro per ripianare Pedemontana”

Como, 24 novembre 2024 – Rendere la superstrada Milano - Meda a pagamento contribuirà e non poco a raddrizzare i conti di Pedemontana, “una gallina dalle uova d’oro” secondo i Verdi Lombardia che si oppongono al progetto, sempre che gli automobilisti decidano di farsi spennare. “La nostra decennale opposizione alla Pedemontana si basa non solo sugli strascichi ambientali che ha lasciato e lascerà, ma anche sulla scarsa efficacia dell’opera, che genera un fuggi-fuggi dai suoi tracciati a pagamento – denuncia Elisabetta Patelli, presidente della sezione comasca di Verdi Lombardia – innescando dinamiche di congestionamento sui comuni limitrofi e portando “in pancia“ costi e debiti rilevantissimi nonostante le continue trasfusioni di denaro pubblico. Il tratto B2, da Lentate a Varedo era previsto da tempo ed era nota l’introduzione del pedaggio diuna tratta della Milano Meda”.

Perdite stratosferiche

Secondo i dati citati dagli ambientalisti Pedemontana Lombardia ha accumulato 106 milioni di euro di perdite nel solo 2023. “Il doppio dell’anno precedente e così i suoi debiti raggiungeranno i 390 milioni di euro entro la fine del 2024, compresi gli impegni per completare le tratte in costruzione. Il modello di rifinanziamento si basa fortemente sugli introiti dei pedaggi, ma l’esperienza ha dimostrato che tariffe elevate possono scoraggiare l’utilizzo, generando entrate insufficienti a coprire i costi. In questo quadro la decisione di rendere a pagamento tratti precedentemente gratuiti, come una parte della Milano-Meda, un’arteria chiave per i collegamenti tra Milano e la Brianza, rappresenterebbe per Pedemontana Spa una gallina dalle uova d’oro”.

Il rischio di fondo

Ogni giorno sono 4mila i veicoli che viaggiano diretti verso Milano e 3.600 verso Como nelle ore di punta. "I pendolari rischiano di vedersi chiedere tra i 4 e i 6 euro per andata e ritorno. Un incasso medio di circa 20.000 euro al giorno e di circa 400.000 euro al mese”. Il rischio però è che in tanti, pur di non pagare, decidano di cambiare letteralmente strada.