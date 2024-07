Como, mancano i medici: “Il diritto alla salute è a rischio a Turate, Rovello e Bregnano”

Turate (Como), 13 luglio 2024 – Il sindaco Alberto Oleari insieme ai colleghi di Bregnano e Rovello Porro, Elena Daddi e Marco Volonté, hanno incontrato nei giorni scorsi i vertici di Asst Lariana per segnalare i problemi legati alla carenza dei medici di base nei loro territori. "Il problema più rilevante evidenziato riguarda la mancanza generalizzata di medici, basti pensare che all’ultimo recente bando su 117 posti vacanti hanno concorso meno di 10 medici – spiegano i sindaci –. Una mancanza che, nonostante la disponibilità delle nostre amministrazioni a mettere a disposizione anche locali condivisi e a costi ridotti per i giovani medici, non riesce ad essere colmata". Nel corso di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi con i vertici di Asst Lariana è emerso che i giovani laureati che frequentano la specialità di medicina generale vogliono inserirsi negli ambiti dove i medici operano in forma associata.

“Nella nostra realtà , attualmente, non è presente questa esperienza e, nonostante vi siano Comuni come Rovello Porro, che hanno messo a disposizione i propri spazi, per venire incontro alle esigenze dei giovani medici anche dal punto di vista economico, non si è riscontrata alcuna disponibilità. Anche Bregnano ha messo a disposizione due ambulatori comunali, ma di sicuro non possiamo investire risorse notevoli se non vi sono prospettive e sbocchi concreti a breve termine rispetto alla disponibilità di medici". Turate è probabilmente la comunità con la situazione più allarmante: a fronte di 9mila abitanti sono presenti cinque medici, ma quattro andranno in pensione nei prossimi anni. "Abbiamo proposto alla Regione di promuovere bandi mirati, cioè rivolti agli ambiti in condizioni più precarie e urgenti - concludono i sindaci -. In altre parole occorre definire delle priorità. Poi abbiamo chiesto ai dirigenti di Asst Lariana un ulteriore incontro di aggiornamento per discutere di un’eventuale fusione degli ambiti del nostro territorio".