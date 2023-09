Como, scintille tra sindaci in tv: lo scontro tra Rapinese e il primo cittadino di Terni

Como, 29 settembre 2023 - Un duello tra sindaci quello andato in onda ieri sera su La7 nel corso di Piazza Pulita, la trasmissione condotta da Corrado Formigli, che ha messo uno di fronte all’altro il primo cittadino di Como, Alessandro Rapinese, e quello di Terni, Stefano Bandecchi. Pesi massimi della polemica non c’è voluto molto perché i due iniziassero a battibeccare, anche se ad accendere le polveri è stato il dibattito sulla pressione fiscale.

Quando il sindaco Rapinese ha elogiato la Tari, “la tassa perfetta” come l’ha definita spiegando che a Como grazie al suo intervento e al giro di vite nei confronti degli evasori il gettito è aumento di 3 milioni di euro, il collega Bandecchi gli ha dato contro.

Prima gli ha chiesto che lavoro facesse prima di essere eletto e poi, una volta sapute che era un agente immobiliare l’ha accusato di non essere “un vero imprenditore”, ma “uno che nella vita non ha mai fatto una m…” e per questo “non capisce una s…”. «L’agente immobiliare vende case e non rischia mai niente - ha concluso il sindaco di Terni - riceve la commissione da chi vende e chi compra. Fare l’imprenditore è un’altra cosa».