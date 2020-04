© Riproduzione riservata

Como, 7 aprile 2020 – Nel garage c’era un serpentello. A sorpresa, arrivato chissà da dove, riuscito a strisciare fino a infilarsi invisibile tra le case. Sono stati i vigili del fuoco a recuperarlo senza alcuna difficoltà, oggi pomeriggio, chiamati dai proprietari di un garage in via Mirabello, a Como, che se lo sono trovati davanti senza sapere come allontanarlo e come comportarsi. Si trattava di un rettile non pericoloso, di colore chiaro, di oltre un metro di lunghezza, che è stato rilasciato in una zona boschiva molto distante dall’abitato, immettendolo così nel suo habitat naturale dove non darà problemi né ansie a nessuno.