Como, food truck distrutto dalle fiamme a Cirimido

Como, 28 luglio 2023 – Il food truck, un furgoncino di vendita di cibo da strada, è andato a fuoco mentre transitava per Cirimido, lungo la via Turatese, nel Comasco, e le fiamme fin da subito sono state così imponenti che il conducente ha solo potuto arrestare il mezzo e chiamare i vigili del fuoco. L’intervento di soccorso è avvenuto stamattina alle 7.15, fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti che hanno fatto in tempo a mettersi n salvo, e non è stato nemmeno necessario far intervenire il 118. Ma nel frattempo il food truck è andato completamente distrutto, eroso dalle fiamme in ogni angolo: le cause sono in corso di accertamento, ma è molto probabile che si sia trattato di un problema elettrico.