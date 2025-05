Era già stato arrestato per furti sulle auto in sosta nella zona di via Torno. Ora il 37enne di Tavernerio è stato nuovamente denunciato dalla Squadra Volante per tentato furto e violenza privata. La pattuglia era intervenuta in via Scalabrini per danni alle auto. Le telecamere lo hanno ripreso mentre rompeva i vetri e minacciava i passanti di non chiamare la polizia.