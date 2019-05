Como, 27 maggio 2019 - Se l'è cavata con un grosso spavento e qualche ferita, per fortuna non grave, un giovane camionista di 24 anni che si è ribaltato alla guida del suo camion mentre stava percorrendo via Grandi all'altezza dell'incrocio con viale Roosevelt. Il giovane è riuscito a uscire da solo dal camion, lo stesso però per rimuovere il furgone è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Como che hanno dovuto utilizzare anche una potente gru per poter sollevare il mezzo e rimetterlo sulle quattro gomme.

Pesanti le ripercussioni per il traffico diretto verso Camerlata a causa delle strada rimasta bloccata per quasi un'ora per permettere le operazioni di recupero.