Nel 2023 era stato arrestato a Inverigo, nei boschi della zona di via Magni, trovato a spacciare droga: cocaina, eroina e hascisc. Mohamed Darias, ventenne marocchino, aveva patteggiato 3 anni e 15mila euro di multa. Ma poi ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo la restituzione del denaro. Ricorso che la Corte ha rigettato per entrambi i casi.