Como Accoglie vince un bando per il terzo progetto casa: accolti quattro ragazzi

Como, 17 settembre 2024 – Como Accoglie, l’associazione di Como che sostiene progetti di housing sociale, annuncia che da fine luglio è attivo il terzo progetto casa, grazie alla partecipazione a un bando del Comune di Como nel quale venivano messi a disposizione alcuni alloggi, ottenendo in gestione un piccolo appartamento in via Turati.

“Dopo i necessari interventi di ristrutturazione previsti dal bando – dicono – abbiamo accolto quattro ragazzi egiziani neo maggiorenni. Sono davvero bravi, con vissuti non facili e molta voglia di fare. Cercheremo di accompagnarli al meglio nel loro percorso di crescita e di inserimento”.

Le storie sono tante: “Ci piace anche raccontare di Laura, nostra amica e sostenitrice, che ha fatto la scelta virtuosa e decisamente controcorrente, di affittare il suo grazioso appartamento a un canone equo dando la possibilità ad un “nostro ragazzo”, dopo un’attesa abbastanza lunga e frustrante, di andare finalmente a vivere in autonomia”.

Como Accoglie ci tiene inoltre a ricordare che, essendo totalmente indipendenti e non avendo nessun tipo di finanziamento pubblico, “partecipiamo quando possibile a bandi finalizzati per progetti mirati”, e per sostenere i progetti è possibile donare attraverso l’Iban IT66C0623010996000046572317 c/o Credit Agricole o PayPal https://paypal.me/comoaccoglie.