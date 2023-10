Como, a fuoco un cavo dell'Enel: blackout in Valfresca

Como, 30 ottobre 2023 - Una serie di blackout hanno interessato alcune vie di Como a causa di un sovraccarico che ha provocato l’incendio di un cavo della linea elettrica in via XXVII Maggio in Valfresca. Attorno alle 20.30 residenti hanno segnalato scoppi e fumo proveniente dalla strada, sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio insieme a dei tecnici dell’Enel che hanno messo in sicurezza la zona. Sono in corso i lavori per sostituire il cavo danneggiato e permettere il ripristino dell’energia elettrica. Il sovraccarico potrebbe essere stato provocato dalle forti piogge da metà pomeriggio hanno investito la città.