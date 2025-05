Commerciante derubato e folle inseguimento tra Como e Saronno: subito a processo i 4 arrestati

Como, 7 maggio 2025 – Sono attesi a processo già oggi i quattro ladri che ieri hanno derubato a Como un commerciante di gioielli, innescando un inseguimento per chilometri, con tratti percorsi anche contromano e manovre pericolose in mezzo al traffico.

L’uomo è stato avvicinato verso le 14, mentre stava risalendo sulla sua Mercedes in via Borgovico, ed è stato derubato di denaro e oro , che faceva parte del suo campionario. Inseguiti dalla polizia, con pattuglie della Squadra Volante e Mobile di Como, della Polstrada di Como e Busto Arsizio, i quattro sono stati bloccati a Saronno, lungo la provinciale, quando la Kia Sportage su cui viaggiavano è finita fuori strada e si è ribaltata, finendo completamente distrutta.

A bordo c’erano quattro uomini, nomadi italiani di 34, 21 e due di 19 anni, residenti tra Segrate e Milano, tutti con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio. Finiranno davanti al Tribunale di Busto Arsizio con le accuse di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale: dopo la convalida del loro arresto, il giudice dovrà stabilire la competenza territoriale del reato, iniziato in provincia di Como e concluso in provincia di Varese, ambito giudiziario di Busto Arsizio.

Nel frattempo sono stati trattenuti nella camere di sicurezza della Questura di Como, dove la Squadra Mobile ha compilato gli atti degli arresti fatti dalle diverse pattuglie che li hanno fisicamente fermati al momento dell’incidente. Tutta la refurtiva è stata restituita alla vittima, anche le lamine d’oro che erano state lanciate fuori dall’auto in corsa a Fino Mornasco, recuperate dalla polizia su indicazione di alcuni passanti.