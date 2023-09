Combatterono al fronte Altre tre marmette in ricordo

Tre nuove marmette per gli alpini che hanno combattuto la Seconda guerra mondiale e sono passati avanti, molti senza mai tornare a casa. Saranno collocate domani nella chiesetta votiva delle penne del Battaglione Morbegno ai Piani delle Betulle.

Una marmetta è dedicata al sergente Giovanni Alippi, nato a Rongio di Mandello del Lario nel 1916 e andato avanti nel 1984: ha combattuto sul fronte greco albanese, dove si è meritato una medaglia di bronzo al valor militare e un encomio solenne. La seconda è per il tenente Francesco Volontè, classe 1913, di Rovello Porro, capogruppo degli alpini del suo paese negli anni Trenta e disperso sul monte Guri i Topit, fronte greco albanese, nel ‘41. La terza marmetta è per l’alpino Mario Balestrini, sempre di Rovello, nato nel 1914 e disperso in Russia nel ‘43.

Hanno assicurato presenza i rappresentanti istituzionali locali e provinciali, con il tenente colonnello Stefano Cordaro, attuale comandante del Battaglione Morbegno, che un anno fa, proprio alle Betulle, ha ricevuto il suo incarico: rappresenterà anche le penne nere del 5° Alpini e della Brigata Alpina Julia. La cerimonia è organizzata dagli alpini dell’Ana della sezione di Lecco, guidati dal presidente Emiliano Invernizzi. Questa sera alle 20.30 è in programma anche una fiaccolata, seguita dal concerto dei cantori del Coro Valsassina di Cremeno. D.D.S.