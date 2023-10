Coltivazione di marijuana nell’azienda dismessa. Sequestrate dai carabinieri 600 piante

Una coltivazione con 600 piantine di cannabis è stata scoperta ieri mattina dai carabinieri all’interno di un’azienda dismessa in via Cosano, a Cermenate. L’immobile, in disuso dal 2017, ospitava centinaia di piante in vaso in fase di crescita. I militari sarebbero arrivati a fare il controllo, in seguito ad alcune segnalazioni. Sarebbe inoltre stato individuato un custode, o comunque un referente riconducibile al capannone stesso, la cui posizione è al vaglio per comprendere il suo ruolo, ma che presumibilmente potrebbe sfociare in un arresto. Di quanto scoperto è stato informato il magistrato di turno della Procura di Como. Tutte le piante sono state messe sotto sequestro in attesa di essere avviate alla distruzione, non appena sarà accertato il principio attivo e quanto richiesto dagli accertamenti di indagine. Pa.Pi.